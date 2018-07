Die Würfel sind gefallen

dell



Sie verbreitet Fröhlichkeit und Spaß und schult im Wortsinne spielerisch Motorik und Konzentration. Die Rede ist von der sogenannten "Move-it-Box", über die sich der Adam-Riese-Hort in Bad Staffelstein freuen durfte.Walter Mackert und Ottmar Kerner von der Gebietsverkehrswacht Bad Staffelstein übergaben die Box, deren Spielgeräte auch in Sachen Verkehrserziehung ganz nebenbei viel Sinn macht. "Im Verkehr sind Reaktionsfähigkeit und Bewegungssicherheit wichtig. Die Spielgeräte in dieser Box fördern dies auf fröhliche Art und Weise und machen Lust auf Bewegung", betonte Walter Mackert bei der Übergabe der Move-it-Box zusammen mit Ottmar Kerner im Rahmen des Jahresabschlussfestes des Adam-Riese-Hortes. Die Kiste enthält beispielsweise Frisbee-Wurfscheiben, Sandsäckchen, Sprungseil in herrlich bunten Farben, die die Grundschüler entdecken können. Zur Feier des Tages wurde mit dem großen Schaumgummi-Würfel die Box kurzerhand eingeweiht.