Die Woche der Barrierefreiheit

Die Rheuma-Liga beteiligt sich von heute bis Samstag, 12. Oktober, an der im Landkreis Kronach stattfindenden "Woche der Barrierefreiheit". Am großen Aktionstag "Selbsterfahrung" am Mittwoch, 9. Oktober, können von 11 bis 16 Uhr auf dem Marienplatz alle Interessierten an einem Stand einmal ausprobieren, wie sich Rheuma anfühlt. Hierfür schlüpfen sie in den Rheumahandschuh und erspüren am eigenen Körper, wie die steifen und geschwollenen Finger einfachste alltägliche Tätigkeiten einschränken. Zugleich werden Hilfsmittel vorgestellt, die das Leben der Betroffenen im Alltag erleichtern. Am letzten Tag der Aktionswoche, am Samstag, 12. Oktober, ist Welt-Rheumatag. Er steht heuer unter dem Thema "Rheuma ist jünger als du denkst". Am Info-Stand im Foyer der Helios- Frankenwaldklinik geben die Verantwortlichen von 13 bis 16 Uhr gerne Auskunft. Dort sind an dem Tag auch weitere Einrichtungen und Vereine mit Info-Ständen rund um die Barrierefreiheit vertreten. red