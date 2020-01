Die Wirkungsweise des freien Atems

In einem "Atem"-Kurs geht Simona Scheidemann (Bioenergietherapeutin) auf die Wirkungsweise des Atems ein. Es werden Atemübungen vorgestellt. An diesen Vortrag schließen sich im Januar und Februar noch Workshops an, in denen die Atemübungen durchgeführt werden können. Der Vortrag findet Montag, 13. Januar, 17 Uhr, statt. Die Termine für die jeweils einstündigen Workshops finden im Anschluss montags, 20. und 27. Januar, sowie 3., 10. und 17. Februar jeweils 17 Uhr statt. Interessenten melden sich telefonisch unter 09561/705380 oder per Mail an mgh.coburg@awo-omf.de an. Alle Termine finden im Awo-Treff statt. red