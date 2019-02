Die Wintersporthochburg im Landkreis

Auch wenn es den Wintersportverein Neukirchen in seiner ursprünglichen Form nicht mehr gibt, kann er doch jüngst auf eine 50-jährige Erfolgsgeschichte blicken. Für die heutigen Verantwortlichen Grund genug, das Jubiläum mit einem Festabend zu begehen.

Man schreibt den 19. Januar 1969, als 32 Männer sich versammeln und den Wintersportverein Neukirchen gründen. An der Spitze des Vereins standen damals Günther Sollmann (Vorsitzender), Franklin Raab (Zweiter Vorsitzender), Friedrich Oppel (Dritter Vorsitzender), Friedrich Herdan (Kassier) und Manfred Müller (Schriftführer). Dass sich der Verein überhaupt gründen konnte, war auch Emil Herdan zu verdanken, der den damaligen Protagonisten zusagte, sein Gelände als Skipiste zur Verfügung zu stellen.

Schon früh wurde der Wunsch geäußert, einen Skilift zu bauen. Nachdem sich der junge Verein diese Investition nicht leisten konnte, war es die Familie Herdan, die den Lift im Herbst 1969 auf eigene Kosten baute. Die Geschichte des Vereins ist auch eine Geschichte des Schleppliftes.

In seinem Rückblick gab Vorsitzender Ullrich Flurschütz einen tiefen Einblick, welche "Kopfschmerzen" die Anlage beim Verein immer wieder verursacht habe. "Es gab schon Überlegungen, den Lift stillzulegen, was aber das Aus für den Wintersport in Neukirchen bedeutet hätte", war von Ullrich Flurschütz zu hören. Der Verein entschied sich anders und baute den Wintersport in Neukirchen kontinuierlich aus. Damit der Verein diesen Weg gehen konnte, war es notwendig, dass das acht Hektar große Skigelände von einem Dritten erworben wird. Es bot sich eine Fusion mit dem SFC Coburg an. Am 1. Januar 2004 wurde aus dem WSV Neukirchen der Wintersport- und Freizeitclub Coburg-Neukirchen. Damit wurde eine Hauptforderung der Stadt Coburg erfüllt, die das Skigelände kaufte, dass es ein Coburger Verein sein müsse, der die Liftanlage betreibt.

Flurschütz unterstrich, dass die damalige Entscheidung zur Fusion die einzige richtige Konsequenz gewesen sei. Die Gemeinde Lautertal sei finanziell nicht in der Lage gewesen, den WSV so zu unterstützen, wie es notwendig war. Zum Ende des Jahres 2017 hatte der WFC 804 Mitglieder, wovon 73 Prozent Kinder waren. Dass der Wintersportverein auch ohne Schnee und im Sommer sehr aktiv ist, konnte den Ausführungen von Ullrich Flurschütz entnommen werden.

Das Engagement des WFC Coburg würdigten mit treffenden Worten der Coburger Sportamtsleiter Eberhard Fröbel, der stellvertretende Landrat Rainer Mattern und Lautertals Bürgermeister Sebastian Straubel. So sprach Fröbel von einem innigen Verhältnis zwischen der Stadt Coburg und dem WFC. Mattern unterstrich, dass die Region nicht vom großen Geld, sondern von großen Köpfen lebe. Der Lautertaler Bürgermeister stellte fest, dass der Skilift über die Landkreisgrenzen bekannt sei. Alle Redner lobten das ehrenamtliche Engagement derer, die den Verein mit ihrem Einsatz am Leben erhalten. Der Vorsitzenden des Bayerischen Landessportverbandes Coburg, Jürgen Rückert, zeichnete den WVC für sein 50-jähriges Bestehen mit der Ehrenurkunde des BLSV aus. Im Zentrum des Festabends standen die Ehrungen langjähriger Mitglieder (siehe Infokasten). Martin Rebhan