Die winterliche Reise der Martins

Der Kulturkreis Ebermannstadt lädt am Donnerstag, 20. Februar, um 19.30 Uhr in das Hasenbergzentrum, Feuersteinstraße 11, zu einer Bilderschau ein. Sepp Martin zeigt Fotografien von seiner winterlichen Reise zum Polarkreis. 5000 Kilometer waren die Martins mit ihrem Auto auf schnee- und eisbedeckten Straßen in Finnland, Schweden und Norwegen unterwegs. Durch tief verschneite Wälder führte sie ihr Weg nach Nord-Finnland. Dort wanderten sie durch Tiefschnee zu den Stromschnellen im Oulanka-Nationalpark. Sie besuchten eine Samenfamilie auf ihrer Rentierfarm und fuhren in Schweden auf einem großen Hundegespann mit. Über vereiste Passstraßen erreichten sie in Norwegen die Husky-Farm in Innset und bewunderten in Schweden in Jukkasjärvi die bizarre Schönheit des Eishotels. Bei minus 39 Grad Außentemperatur konnten sie sich bei minus acht in den fantasievoll gestalteten Eisräumen (Bild) aufwärmen. Der Eintritt ist frei. Foto: Sepp Martin