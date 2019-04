Die wilde Seite des Schwabachtals

Wild, natürlich und sandig - um solche Natur zu erleben, reicht es schon, einen Schritt vor die Haustür in den Sebalder Reichswald zu machen. Genau dorthin führt die Bayern-Tour-Natur-Wanderung am Freitag, 3. Mai. Mit Blick auf die Indianerschlucht des Muckenbachs erklären die Wanderführer die Geologie der Erdgeschichte. Außerdem durchstreifen sie mit den Teilnehmern einen "Energiewald", besuchen eine Streuobstanlage und stellen die Vogelart Heidelerche vor. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz am Ende der Tennenloher Straße/Ecke Eisenstraße in Uttenreuth. Die Wanderung ist für Kinder geeignet, jedoch nicht für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red