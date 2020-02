Die wilde Bretagne

"Bretagne - Land am westlichen Ende von Europa" lautet der Titel einer Multivisionsshow mit Sepp Martin. Gezeigt wird sie am Mittwoch, 4. März, 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der

Stadtbücherei Forchheim. Der Eintritt kostet acht Euro. Der Kartenvorverkauf ist in der Stadtbücherei Forchheim. Auch wenn die Anreise in die Bretagne mit dem Auto mit rund 1500 Kilometern recht weit ist und der Wettergott dort stets zu Scherzen aufgelegt ist, haben Sepp und Anneliese Martin viele Urlaube in dieser wilden und naturbelassenen Gegend verbracht. Die Show zeigt auch die malerischen Hafenstädte und kleinen Orte mit hübschen Steinhäusern und Hortensien im Hinterland. Zu sehen sind aber auch Relikte aus den Kriegen der Vergangenheit: Bunker, Festungsanlagen und der U-Boot-Hafen in Lorient.

Foto: Sepp Martin