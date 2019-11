Die Wildbretwochen läuten den kulinarischen Herbst ein

Ein kulinarisches Herbstschmankerl für jeden Geschmack und Geldbeutel: 17 Gaststätten im Landkreis Erlangen-Höchstadt und der Stadt Erlangen setzen von Montag, 4. November, bis Sonntag, 24. November, Hase, Reh, Hirsch und Wildschwein auf die Speisekarte. "Mit den Wildbretwochen wollen wir die Bevölkerung auf heimisches Wildbret, ihren Lebensraum und die Jagd aufmerksam machen", erklärt Landrat Alexander Tritthart (CSU) die Aktion der Landkreis-Wirtschaftsförderung, des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes und des Baye-rischen Jagdverbandes. Sie findet heuer zum zehnten Mal statt.

Seit der ersten Staffel im März 2011 ist Gastwirt Norbert Gumbrecht mit seinem Restaurant-Café "Aischblick" dabei. Beim Gastgeber des diesjährigen Wildbretwochen-Auftakts kam Pfifferlingsülze an gemischten Blattsalaten in Holunder-Dressing, gebratene Rehkeule und Rehrücken aus dem Steigerwald sowie Apfelküchle mit hausgemachtem Sanddorneis auf den Tisch. Das Parforce-Ensemble der Jägervereinigung Erlangen umrahmte den Auftakt musikalisch.

Landrat Tritthart präsentierte die diesjährige Aktionsbroschüre - komplett mit Adressen, historischem Steckbrief und einem Wildbret-Tagebuch, in dem Nutzer Sterne vergeben können. Das Lieblingsrezept von Gastwirt Fritz Striegel aus Marloffstein steht sogar zum Nachkochen in der Broschüre. Sie liegt kostenlos in den Gemeinden, den teilnehmenden Gasthöfen, der Tourist-Information Erlangen, Buchhandlungen, Büchereien, Bäckereien, Metzgereien, Tankstellen im Landkreis und im Landratsamt Erlangen-Höchstadt aus. Im Internet ist sie unter www.erlangen-hoechstadt.de abrufbar.

Teilnehmende Gaststätten sind: Landgasthof Niebler und Landgasthaus Utz (Adelsdorf), Gasthof Schloss Eckenhaid (Eckental), Landgasthof Scheubel (Gremsdorf), Hotel & Gasthof "Rotes Ross" (Heroldsberg), Landgasthof Bär (Herzogenaurach), Landgasthof "Jägersruh" (Heßdorf), Restaurant "Aischblick" (Höchstadt), Gasthaus "Drei Linden", Gasthaus Reif, Gasthaus "Zum Schloss" und Landgasthof-Metzgerei Meisel (alle Kalchreuth), Gasthof "Alter Brunnen", Schloss Atzelsberg (Marloffstein), Gasthaus Fischküche Reck und Landgasthof Schuh (beide Möhrendorf), fränkischer Landgasthof Weichlein (Weingarts-greuth) und "Nägelhof" (Erlangen). red