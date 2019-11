Die Wiesentgruppe investiert Millionen in das Wasserleitungsnetz

Der Wasserzweckverband der Wiesentgruppe investiert in die Erneuerung seines Wasserleitungsnetzes im Markt Gößweinstein rund fünf Millionen Euro. Baubeginn ist voraussichtlich im März 2020.

Die Arbeiten werden mindestens bis Herbst nächsten Jahres andauern. Dies kündigte Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG) auch in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Trinkwasserversorgers in der Marktgemeinderatssitzung an. Die gute Nachricht für die Wasserkunden ist, dass diese hohen Investitionen weder eine Erhöhung des Wasserpreises noch Verbesserungsbeiträge nach sich ziehen werden. Dies ist zum einen einer hohen staatlichen Förderung in Höhe von rund 3,85 Millionen Euro zu verdanken, zum anderen hat die Wiesentgruppe noch genügend Rücklagen.

Im Hauptort Gößweinstein werden 3,1 Kilometer Wasserleitungen ausgetauscht. Betroffen davon sind vor allem die Pezoldstraße, die Balthasar-Neumann-Straße, der untere und obere Büchenstock, die Karl-Brückner-Straße, Teile der Burgstraße und die Martinswand. Wegen der nötigen Grabungsarbeiten wird es zu Verkehrsbehinderungen und teilweisen Straßensperrungen kommen. Weiterhin wird die Trinkwasserleitung im Ortsteil Türkelstein auf einer Länge von 105 Metern saniert. In diesem Zuge wird auch die Druckerhöhungsanlage für Türkelstein umgesetzt.

Zwischen Stadelhofen und Sachsendorf wird die defekte Trinkwasserleitung auf einer Länge von 1,9 Kilometern saniert. Zwischen der Wiesentgruppe und der Kohlsteingruppe wird von Behringersmühle aus über den Heuberg eine 750 Meter lange Verbundleitung gelegt, mit der ein zweites Standbein für die Kohlsteingruppe geschaffen und die Versorgungssicherheit für das nord-östliche Gebiet der Wiesentgruppe auch auf dem Gebiet der Stadt Pottenstein sichergestellt wird.

Weiterhin teilte Zimmermann mit, dass in der kommenden Woche die vorbereitenden Arbeiten für den Neubau einer Doppelturnhalle an der Schule in Gößweinstein mit der Kanalverlegung beginnen. Dies hat zur Folge, dass der Lehrerparkplatz an der alten Schulturnhalle nicht mehr nutzbar ist. Deshalb wird für die Dauer der Bauarbeiten bis voraussichtlich Herbst 2021 der Teil des Schulbus-Parkplatzes, der normalerweise für Eltern und Besucher zur Verfügung steht, zum Lehrerparkplatz umfunktioniert. Auf der übrigen Fläche sowie entlang der Viktor-von-Scheffel-Straße gegenüber des Schulbus-Parkplatzes ist ein absolutes Halteverbot angeordnet worden. Als Ausweichmöglichkeit stellt der SV Gößweinstein seinen Parkplatz am Sportgelände zur Verfügung.

Baubeginn für den Neubau der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hartenreuth und Leutzdorf ist voraussichtlich im März 2020. Weiterhin informierte Zimmermann, dass die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung nach erfolgter Umstellung auf LED-Lampen ab sofort aufgehoben ist.