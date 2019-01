Die Welt wird wieder heller

Kronach — "Getts jetzedla nauswätz, odde fengd dä Winte öschd richtich oo?" In der Zeit des Klimawandels wird sich diese Frage in Zukunft wohl öfter stellen. Im Bauernkalender heißt es: "Bis Weihnachten wächst der Tag einen Hahnentritt, bis Neujahr einen Mannsschritt, bis drei Könige einen Hirschsprung und bis Lichtmess eine ganze Stunde. Und das ist jedenfalls schon mal ein Lichtblick an Lichtmess!

Vierzig Tage nach Weihnachten verabschiedet sich die Kirche am Fest Mariä Lichtmess, der Darstellung des Herrn im Tempel, von der Krippe in Bethlehem und von der Kindheit Jesu in Nazareth.

Mariä Lichtmess ist reich an religiösem Brauchtum. Bei den Gottesdiensten im Frankenwald werden die Kirchenkerzen geweiht und die Kerzen für den Herrgottswinkel daheim. Mit den Kerzen holt der Gläubige symbolisch das "Licht der Welt" ins Haus. Welche Hoffnungen damit verbunden waren, zeigt folgende Spruchweisheit: "Heut ist der heilige Lichtmesstag, die Kerzen in die Kirch reintrag! Und lässt du sie weih'n, schlägt kein Wetter ein. Auf dem Acker wächst das Brot, und der Teufel und der Tod, die gehen alle zwei vorbei, hast du die Kerzen von der Weih." Die weißen Andachtskerzen, die blauen Marienkerzen und die schwarzen Wetterkerzen gelten als besonders heil- und schutzkräftig, werden bei Gewitter und Hagelschlag angezündet, leuchten in Kranken- und Sterbezimmern und wehren böse Geister an der Stalltür ab.

Jahreslohn für Dienstboten

Der Lichtmesstag hatte einst im Bauernjahr eine große Bedeutung. Er galt als Beginn des ländlichen Wirtschaftsjahres. An diesem Tag wurde den Dienstboten ihr Jahreslohn ausgezahlt, da monatliche Gehaltszahlungen kaum üblich waren. Im Tagebuch einer Dienstmagd aus dem Jahr 1919 heißt es: "Mein Jahreslohn ist zweihundert Mark nebst Zubehör, sechs Meter Stoff zu einem Festkleid, ein Freitagstuch, zwei Hemden, ein Sommer- und Winterkopftuch, zwei Pfund Wolle, ein Werktagskleid, zwei Werktagsschürzen, ein Paar Werktags- und ein Paar Sonntagsschuhe."

Außer dem Zahltag war Lichtmess der Tag des Dienstbotenwechsels. Knecht und Magd bekamen an Lichtmess einige Tage frei. "Am Lichtmesstouch singa die Meisn, haid is a schöne Touch, dou muss ich reisn", hieß die frohe Botschaft. Wollte der Dienstbote kündigen, so konnte er dies tun mit den Worten: "Baue, wir zwaa machen Lichtmess!" Daraufhin bekamen Knecht oder Magd vom Bauern ihren Lohn und das "Verdingbuch", eine Art Zeugnis über die geleistete Arbeit.

Am Lichtmesstag wurden die ersten gefiederten Boten des Frühlings mit Sehnsucht erwartet. An der Fränkischen Linie und im Obermainischen Bruchschollenland gingen die Bauersleute hinaus ins Freie und horchten auf den Gesang einer Lerche. Wer ihn hörte, der durfte auf ein fruchtbares Jahr hoffen.

Im Bauernkalender ist Lichtmess ein wichtiger Lostag. Unsere bäuerlichen Vorfahren hofften auf rechtes Sauwetter, dann nämlich sollte ein zeitiges Frühjahr kommen: "Wenns an Lichtmess stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit. Ist es aber klar und hell, kommt der Lenz wohl nicht so schnell" und "Lichtmess im Klee, Ostern im Schnee". Doch mit der Feier der Lichtmesskärwa beginnt schon wieder der bunte Kirchweihreigen im Frankenwald.

An Mariä Lichtmess wird noch in den alten Wirtshäusern, überwiegend auf den Höhen des Frankenwaldes, der traditionelle "Taubenaustausch" abgehalten. Diese Veranstaltung bezieht sich vermutlich auf das biblische Gesetz des Mose, bei dem die Mutter vierzig Tage nach der Geburt ihres Sohnes zwei Turteltauben als Reinigungsopfer darbringen musste. Zünftig geht's oft her bei diesem geselligen Stelldichein mit viel Musik und Bier. Früher gab es nicht nur den Taubenmarkt, sondern es wurden auch Hühner, Gänse, Enten, Stallhasen und die "grueßn Wöscht aus dem tiefen Frankenwald" verlost. Frisch gebackenes Bauernbrot mit viel Griefenschmalz oder mit selber ausgerührter Butter drauf sind seit eh und je der ausgezeichnete Unterbau für einen langen feucht-fröhlichen "Zoammd".