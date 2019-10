Die Welt von Sand und Kies entdecken

Am Sonntag, 13. Oktober, lädt die Kreisgruppe Forchheim des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) in das Naturschutzgebiet Büg bei Eggolsheim ein. Diesmal wird die Welt von Sand und Kies entdeckt. Es wird für Erwachsene und Kinder ab fünf Jahren interessant, verspricht der LBV. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Schleuse 94 an der Staatsstraße 2244 gegenüber der Abzweigung nach Eggolsheim. Wasserdichte Schuhe werden empfohlen. Allerdings ist der Weg nicht für Rollstuhl und Kinderwagen geeignet. Die Leitung übernimmt Günther Brokt, Telefon 09191/5891. red