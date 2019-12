Die Welt verbessern vor der Haustüre

Zum Internationalen Tag der Menschenrechte gab es einen Projekttag in der Galerie an der Stadtmauer der Familie Jakob in Eltmann. Gerold Jakob berichtet von einem regen Besuch und vielfältigen Meinungsaustausch. Manfred Sperber sprach über die Entstehung des Weges der Menschenrechte in Viereth-Trunstadt. Karlheinz Grau von Amnesty International Bamberg beeindruckte mit Hintergrundinformationen über die Arbeit von Amnesty. Er stellte Informationsmaterial zur Verfügung und übergab Unterstützerbriefe zur Unterschrift für Menschenrechtsverletzte.

Spontan stellte die Bamberger Besucherin Lila Behr ihren gemeinnützigen Verein "Gaia Protection" vor. Der Verein möchte einen aktiven Beitrag zu einer gerechteren Gesellschaft leisten und zu einem bewussteren Umgang mit den Ressourcen in einer gemeinsamen Zukunft von Industrieländern und weniger entwickelten Regionen anregen. Die Galerie wird mit Gaia Protection am 27. Juni 2020 einen ganzen Tag zu diesen Themen gestalten, wie vereinbart wurde. Auch hat die Galerie wertvolle Kontakte für weitere neue Projekte knüpfen können. In der Ausstellung sind etliche Werke zu sehen, die den Themenkreis Menschenrechte und gerechtere Welt behandeln (Öffnungszeiten siehe Service-Seite 10). red