Für immer ein Kind bleiben wollen - wer möchte das nicht? Wohl kaum eine andere literarische Figur verkörpert diesen Wunsch mehr als Peter Pan. Die Theatergruppe der Unterstufe des Frankenwald-Gymnasiums ermöglicht mit der Aufführung des Stücks "Peter Pan" von James Matthew Barrie, diesem Wunsch nachzukommen. "Peter Pan mahnt uns, die Welt mit Kinderaugen zu sehen, um sie alsdann so zu verändern, dass sie lebenswert bleibt", erklärt Studienrat und Regisseur Tobias Pohl die Botschaft des Stücks. Premiere ist am Donnerstag, 4. April, um 19 Uhr. An den drei darauf folgenden Tagen gibt es zur selben Uhrzeit weitere Vorstellungen. Der Eintritt ist frei. Tickets können ab sofort im Sekretariat des FWG gesichert werden. mts