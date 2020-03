Die Welt hinter der Welt

Vom 12. März bis zum 26. April präsentiert die Fachklinik ihre nächste Ausstellung. "Traumwelten - Digitale Kompositionen" lautet das Motto des Künstlers Robert Beck.

Die Vernissage ist am Donnerstag, 12. März, um 18.30 Uhr im ersten Stock der Fachklinik Herzogenaurach, berichtet Melanie Bär vom Kulturmanagement der Klinik.

Robert Beck wurde 1958 in Teublitz/Oberpfalz geboren und lebt seit 1988 in Erlangen. Hier ist er als Software-Entwickler tätig. Beck absolvierte ein Literaturwissenschaftliches Studium an der Universität Regensburg mit Schwerpunkt amerikanische, englische und deutsche Prosa und schloss mit dem Magister Artium ab. Es folgte eine Weiterbildung in Anwendungsprogrammierung und Betriebswirtschaft.

Seit August 2016 ist er Autodidakt in Digital Artwork. Beck hatte 2017 bereits verschiedene Einzelausstellungen, unter anderem in Lindau/Bodensee und Berlin sowie Gruppenausstellungen in Florenz und Lecco/Lago di Como. 2018 folgten Einzelausstellungen in Erlangen, Nürnberg, Forchheim, Baiersdorf und Ebermannstadt sowie Gruppenausstellungen in Florenz, Mailand, London und Venedig. 2019 waren seine Werke dann in Bamberg und Unterföhring sowie in Stein am Rhein/Schweiz zu sehen. Heuer gibt es noch eine Einzelausstellung in Lindau/Bodensee. Robert Beck war auf der Art Innsbruck, der Swiss Art Expo Zürich und der Art Basel Week Miami vertreten.

Digital Artwork

Alle Bilder entstehen am Computer. Als Ausgangsbasis nennt der Künstler eigene Fotos mit Naturmotiven (Holz, Wasser, Wolken, Sonne, Steine etc.), die unter Verwendung von Bildbearbeitungssoftware transformiert werden. "Dabei verfolge ich die Absicht, aus den Ursprungsbildern etwas völlig Neues entstehen zu lassen, eine Verbindung zu den Ursprungsbildern kann, muss aber nicht erhalten bleiben", schreibt er über sich selbst. Denn der kreative Prozess sei weitestgehend intuitiv. Bei seiner künstlerischen Arbeit gelte das besondere Augenmerk dem Ineinanderfließen der Farben, den Farbübergängen, dem Mit- und Gegeneinander von Farbe und Form und dem Spiel von Licht und Schatten. Beck bevorzugt runde Formen wie Kreise, Spiralen, Ellipsen und verwendet lieber Bögen und Krümmungen als gerade Linien.

Die Seele des Menschen

Thematisch beschäftigt er sich bevorzugt mit dem Bewusstsein und der Seele des Menschen. Beck beschreibt das so: "Unsere Seele spricht zu uns bevorzugt in Bildern und ich versuche in meiner künstlerischen Arbeit zuzulassen, dass diese Bilder sich auf dem Computer-Bildschirm materialisieren, ohne dass mein Bewusstsein in diesen Prozess eingreift. Der intuitive Schaffensprozess erlaubt es mir, ohne Plan, ohne Zielvorstellung zu arbeiten." Und weiter: "Das Bild beziehungsweise meine Seele teilt mir mit, wenn der Prozess abgeschlossen, das Bild fertig ist."

Beck möchte in seinen Bildern die "Welt hinter der Welt" zeigen - die Welt, die nicht mit den bloßen Augen gesehen werden kann, sondern nur durch Fühlen

und Erahnen begriffen werden kann.

Mit den Worten von Paul Klee

Paul Klee sagte: "Kunst zeigt nicht das Sichtbare, sondern macht sichtbar". Becks Anliegen ist es, diese Herangehensweise in das digitale Zeitalter zu

transportieren. red