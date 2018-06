Die Welt der Zinnfiguren

red



Zinnfiguren üben seit jeher eine besondere Faszination aus: Als "Lernspielzeug" sollten sie zunächst Kindern die "große weite Welt" näherbringen. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts trat die Zinnfigur ihren Siegeszug in die Kinderzimmer an. Nach dem Ersten Weltkrieg erhielt das Spielzeug "Zinnfigur" eine neue Rolle. Die Figuren wurden realistischer gestaltet und Erwachsene begannen "kulturhistorische Zinnfiguren" zu sammeln. Das Deutsche Zinnfigurenmuseum auf der Plassenburg beherbergt heute über 300 000 Einzelfiguren. Das ist weltweit einmalig. Erst recht einmalig ist das größte dreidimensionale Schaubild der Welt, das es mit über 19 300 einzelnen Figuren ins Guinness-Buch geschafft hat.Die Gästeführer auf der Plassenburg möchten das Auge des Betrachters auf ganz besondere Schätze lenken. Aufgrund des großen Interesses hat OB Henry Schramm angeregt, die Führungen regelmäßig anzubieten. So gibt es an jedem Sonntag bis Oktober die Gelegenheit, Kulmbachs beliebteste Sehenswürdigkeit gemeinsam mit einem Gästeführer zu besuchen. Los geht es jeweils um 14 Uhr an der Museumskasse. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren dürfen kostenlos mitgehen.