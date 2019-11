Die Welt der Schatten

Meistens bleiben sie unbemerkt, manchmal jagen sie Gänsehaut ein und wieder ein anderes Mal sehen sie richtig komisch aus: Schatten folgen und verfolgen uns, sobald wir ins Licht treten. Wenn sie auf dem Heimweg in der Dämmerung plötzlich über dunkel-glänzende Pfützen flitzen, können sie zum Beispiel ziemlich gruselig sein. Wenn der Schatten von Opas Händen aber kleine fliegende Schwäne an die Wand zaubert, muss fast jeder schmunzeln oder kichern. "Schatten ... sie sind nicht nur schwarz!" lautet der Titel der dritten Kinder-Uni-Vorlesung am Samstag, 23. November, für Kinder zwischen 9 und 12 Jahren statt. Mit der Kunstdidaktikerin Notburga Karl schauen sich die Besucher ganz genau an, wo Schatten überall auftauchen und was mit ihnen angestellt werden kann.

Die kostenfreie Veranstaltung beginnt um 11 Uhr im Hörsaal MG1/00.04, Markusstraße 8a. Kinder können sich im Internet unter www.uni-bamberg.de/events/kinderuni anmelden und informieren. Der Hörsaal ist elternfreie Zone, teilt die Uni weiter mit. red