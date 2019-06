Die Welt der Kräuter

Die Münchner Buchautorin und Food-Bloggerin Angela Schult bietet am Donnerstag, 6. Juni, um 18.30 Uhr im museumspädagogischen Zentrum (Mupäz) auf dem Möchshofgelände einen spannenden Einblick in die große Vielfalt heimischer Kräuter. "Uns steht eine Vielzahl an Schätzen in der Natur zur Verfügung, hochwertig und kostenlos. Das Grün von Radieschen zum Beispiel verarbeite ich zu einem Pesto - eine köstliche Kombination aus milder Schärfe und Würze", verrät sie und fragt: "Warum immer nur Basilikum in die Tomatensauce streuen? Grob gehackter Löwenzahn schmeckt auch sehr lecker!" Zur Bärlauchzeit bietet die Münchnerin ein schnelles "Hammerpesto", selbst hergestellt, genauso wie ein Pesto aus Löwenzahn, Brennnesseln oder Giersch.

Eine Anmeldung bis 3. Juni ist unbedingt erforderlich unter Telefon 09221/805-14 oder per E-Mail an: info@kulmbacher-moenchshof.de. red