Die Welt der Kinder

In der Reihe "fit für kids" findet am Dienstag, 28. Januar, ein Elternabend zum Thema "Entwicklungsaufgaben für Kinder von drei bis sechs Jahren" statt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Familientreff der Geschwister-Gummi-Stiftung, Negeleinstraße 5. Die Welt der Drei- bis Sechsjährigen sieht bei jedem Kind ein wenig anders aus. Und doch ist diese Altersspanne geprägt von bestimmten Entwicklungsschritten. Kinder gehen einen großen Schritt in Richtung Autonomie und wollen selbstständig sein. Gemeinsam können Eltern an diesem Abend unter der Leitung der Psychologin Elisa Libnow diese spannende Zeit unter die Lupe nehmen. Die Kursgebühr ist am Elternabend zu entrichten. Anmeldung online unter www.gummi-stiftung.de oder telefonisch unter Nummer 09221/9292-0. red