Einen faszinierenden Einblick in die Welt der heimischen Tagfalter und Widderchen ermöglicht Jürgen Beck am Samstag um 15 Uhr im Thurnauer Gemeindezentrum "Lichtblick".

Schmetterlinge sind beeindruckende Tiere. Ihre Leichtigkeit im Flug und die Farbenpracht mancher Arten haben Menschen schon immer begeistert. Leider werden auch die heimischen Tagfalter immer seltener - und selbst ehemals häufige Arten sind in manchen Regionen fast von der Bildfläche verschwunden.

Die Ursachen hierfür aufzuzeigen und welche Möglichkeiten es gibt, dieser traurigen Entwicklung entgegenzusteuern, sind Inhalte einer Power-Point-Präsentation, zu der alle an dem Thema Interessierten herzlich eingeladen sind.

In bestechenden Bildern werden den Zuhörern ausgesuchte Arten vorgestellt und in kurzweiliger Form deren Ansprüche an ihren Lebensraum erklärt. An den gezeigten ökologischen und biologischen Beispielen werden Wege zum Schutz von Schmetterlingslebensräumen verdeutlicht. Einen Schwerpunkt bildet hierbei der Schmetterlingsschutz im eigenen Garten.

Referent ist der Diplomingenieur für Landespflege, Jürgen Beck.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Frauenkreises der evangelischen Kirchengemeinde Thurnau im Gemeindezentrum "Lichtblick", Hutschdorfer Straße 2, statt. Der Eintritt ist frei. red