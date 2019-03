Die Welt als poetische Utopie

Udo Langers märchenhafte und musikalische Erzählungen gehen nach einigen ausgesprochen erfolgreichen Produktionen mit der Entstehungsgeschichte von "Jules Vernes Abenteuer" in eine neue Runde. Einen Vorgeschmack auf das, was den Zuschauer in diesen Herbst erwartet, war am Wochenende in der Reihe "Menü & Märchen" in Baiersdorf zu erleben.

Jules Vernes seherische Fähigkeiten haben vieles, was vor über 100 Jahren noch ins Reich der Utopie und Fantasie zu gehören schien, auf die eine oder andere Weise Realität werden lassen. Damals wie heute stand die Welt am Beginn eines neuen Zeitalters. Damals ware es die beginnende Industrialisierung und ein unglaublicher Fortschrittsglaube. Heute sind Jules Vernes ingeniöse Errungenschaften wie Dampfer, schnaubende Eisenbahnen und Telegrafen längst überholt. Heute stehen wir am Beginn der Industrialisierung 4.0. Jules Verne war zu seinen Lebzeiten mit 60 veröffentlichten Büchern ein äußerst produktiver Schriftsteller.

Ein Buch mit einer Warnung

Im Mittelpunkt von Udo Langers jüngster Produktion steht ein in ein blaues Seidenpapier eingepacktes Buch, das auf wundersame Weise nach 30 Jahren drei Freunden in die Hände fällt - mit der Warnung, dass sie, wenn sie ein Kapitel aufschlagen, schon mitten in der Geschichte sein werden.

Udo Langers Kernbotschaft ist auch in seiner neuesten Produktion die Vermittlung von Werten wie Freundschaft, Liebe und Glück. Erste Station der drei Freunde ist Griechenland. Einer von ihnen, ein Sohn aus gutem Hause, dem es niemals an Geld mangelte, lebte immer angepasst. Ein emotionaler Krüppel. "Keine Liebe" heißt dazu der passende Song, mit dem Langer diese Botschaft nahebringen will.

Wundervolle Melodien

Es sind Texte, die etwas ausdrücken mit wundervollen Melodien, die Langer solo am Piano spielt. Im Herbst wird ihn dann seine Band "Klangfeder" begleiten. Derzeit laufen die Vorbereitungen für ein multimediales Klangerlebnis. Da dem Komponisten auch die Visualisierung seiner Songs wichtig ist, sind momentan die Dreharbeiten für die Videoproduktion im Gange.

Langers Texte, gepaart mit eingängiger Musik, sind mitten aus dem Leben gegriffen. "Leb' den Augenblick", lautet eine Botschaft, die durchaus optimistisch zu verstehen ist, denn "vielleicht gibt es noch Jahre bis zum letzten Augenblick".

Für das "Drei-Gänge-Menü" ist die Küche des "Fränkischen Hofs" zuständig. Als Vorspeise gibt es einen opulenten Salat mit in einer Tasse serviertem Süppchen. Ebenso opulent ist die Nachspeise, die unter anderem aus Eis, Biskuit und Obstsalat besteht. Als Hauptgericht serviert die Küche "Hirschkeule mit Madagaskarsauce, Butterspätzle und Gemüsetöpfle.

Reiche werden immer reicher

Für den weiteren Verlauf der Reise dient Jules Vernes Roman "In 80 Tagen um die Welt" als Vorlage. Die Reise führt nach Bombay. Parallelen werden deutlich, denn schon zu Jules Vernes Zeiten gab es große soziale Unterschiede. Damals wie heute werden die Reichen im reicher, die Armen immer ärmer. In diesem Punkt hat sich offenbar auch kaum etwas geändert.

Wenn Udo Langer von einem "durchgeknallten alten Trotzkopfpolitiker" spricht, kommt wohl vielen sogleich der derzeitige amerikanische Präsident in den Sinn. "Dabei gibt es durchaus noch andere Politiker, die Liste ist lang", verrät der Songschreiber.

Drei Aufführungen im Herbst

Am Ende verteilt Wirtin Simone Seidel, im bunten Anzug als Reiseleiterin verkleidet, an die anwesenden Gäste jeweils ein Päckchen Zündhölzer, mit denen sie viele zündende Ideen wünscht. Im Herbst gibt es dann "Jules Vernes Abenteuer" mit der Band als multimediales Spektakel live in Burgkunstadt, Bad Staffelstein und Erlangen zu erleben.