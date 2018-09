Die Welsberger feiern Kerwa

Der SC Holzwurm lädt zu seinen Kirchweihveranstaltungen ein. Beginn ist am Freitag, 21. September, ab 18 mit einem Fußballspiel auf dem Gelände des SC. Für den Gaumen gibt es wie immer typische Kirchweihgerichte, unter anderen Rindfleisch mit "Merch". Am Kirchweihmontag, 24. September, können alle ab 9.30 Uhr in der Holzwurmhalle zum Frühschoppen zusammenkommen. Ab 18 Uhr findet ein Damen-Fußballspiel statt. red