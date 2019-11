Die weißen Flecken beim Mobilfunk sollen endlich verschwinden

Normalerweise beschäftigt sich die CSU-Kreistagsfraktion mit den Problemen im Landkreis und tagt meist im Landratsamt in Haßfurt. Zuletzt fuhr sie aber zu einer Bildungs- und Informationstour nach Berlin, wo die Kreisrätin und Staatsministerin Dorothee Bär ins Bundeskanzleramt und den Bundestag eingeladen hatte. Dabei wurden, wie die CSU mitteilte, Kreisthemen auf einer höheren politischen Ebene besprochen.

Erste Station war das Bundeskanzleramt. Dort hat Dorothee Bär ihr Büro - ganz in der Nähe der Bundeskanzlerin. Die Zahl der Mitarbeiter ist seit dem Einzug im Jahr 2001 auf 750 Personen gestiegen. Konzipiert war das Bundeskanzleramt für 450 Personen. Folglich muss es erweitert werden. Das Modell für einen Erweiterungsbau nahmen die Besucher in Augenschein.

"Bayerische Botschaft"

Am nächsten Vormittag ging es in die Bayerische Vertretung, in der die Fäden zusammenlaufen, wenn es um bayerische Interessen in Berlin geht. Hier werden von den 55 Mitarbeitern Informationen über die Gesetzgebung gesammelt und die Staatsregierung in München darüber informiert. Die "Bayerische Botschaft" in Berlin ist eine Abteilung der Staatskanzlei, gleichzeitig ist sie aber auch ein Schaufenster des Freistaates und wirbt für Bayern. So kommen jährlich rund 35 000 Besucher, darunter 300 Besuchergruppen auf Vermittlung von Bundestagsabgeordneten. Auf großes Interesse bei Berlinern stößt alljährlich das "Oktoberfest".

In einem Sitzungsraum beschäftigten sich die Kreisräte intensiv mit der Kreispolitik und wichtigen Themen wie der Entwicklung der Haßberg-Kliniken, den Investitionen im Bildungsbereich und mit der Gründung eines Kunststoffkompetenzzentrums in Haßfurt in Zusammenarbeit mit der Kunststoffindustrie, Kammern und der Universität, womit dann im Landkreis universitäre Ausbildung und Forschung betrieben werden können.

Mit Staatsministerin Dorothee Bär wurden weitere Themen besprochen, etwa der Breitbandausbau, die Digitalisierung in den Schulen, Kommunen und Verwaltungen und der Mobilfunk. Dorothee Bär hält hier staatliche Investitionen für dringend notwendig. Weiße Flecken auf der Netz-Karte seien nicht länger hinzunehmen. Wo der Markt nicht funktioniere, müsse der Staat Hand anlegen. In dem Zusammenhang forderten die Kreisräte mehr Unterstützung im Hinblick auf die Aufklärung über gesundheitliche Auswirkungen. Zum Programm in Berlin gehörten auch die Kultur und Besichtigungen in der Stadt. red