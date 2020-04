Die weiße Fahne war verboten

Bei der Konferenz von Jalta auf der Krim-Halbinsel hatten die Alliierten (Großbritannien, USA, UdSSR) im Februar 1945 die Aufteilung Deutschlands festgelegt. Franken wurde Teil der US-Zone. Nach der teilweisen Bombardierung Bambergs am 22. Februar 1945 und Besetzung näherten sich im April Bodentruppen der US-Armee dem Reichen Ebrachgrund.

Tagsüber konnte man wegen der vielen Tiefflieger die Felder nicht bestellen, so dass Nachtarbeit notwendig war. Flugblätter, die zur kampflosen Übergabe aufriefen, wurden von den Amerikanern abgeworfen.

Angst vor Rache der Amerikaner

Kurz vor dem Einmarsch, so berichtet der spätere Steppacher Bürgermeister Georg Volland, wurden etwa 300 russische Kriegsgefangene in einem jämmerlichen Zustand untergebracht. Bewacht wurde diese von einigen Soldaten und Volkssturmmännern - also Männern zwischen 16 und 60 außerhalb der Wehrpflicht. Das zum Entsetzen der Einheimischen, die Rache der US-Soldaten befürchteten, falls die Kriegsgefangenen entdeckt würden.

Ein Russe schlich sich nachts in den Kuhstall und bat um Milch für seine Kameraden. Volland, so sein Bericht, gab ihm trotz des strengen Verbots der Begleittruppe, heimlich ein wenig Milch. Am 13. April übernachteten die US-Soldaten etwa zwei Kilometer nördlich von Steppach in Küstersgreuth. Deutsche Soldaten strömten zurück und warnten Kundschafter vor dem Gebiet.

Am 13. April, einem Freitag, beschloss eine kleine SS-Gruppe, Steppach zu verteidigen. Die Bevölkerung brachte Wäsche und Lebensmittel in die Felsenkeller. Es war verboten, die weiße Fahne zu hissen. Zwischenzeitlich war der Trupp mit den russischen Kriegsgefangenen weitergezogen.

Es kam zu einer Schießerei zwischen den US-Bodentruppen und deutschen Soldaten. Als die US-Seite Panzer einsetzte, zog sich die SS zurück. Lediglich ein Soldat, der Unteroffizier Ewald Mayrböck, verlor den Kontakt zu seiner Einheit und wurde, nachdem er eine Panzerfaust abgeschossen hatte, von einer gegnerischen Kugel getötet. Mayrböck wurde auf dem Steppacher Friedhof beerdigt.

Wegen des Widerstands wurde Steppach beschossen: Der Kirchturm wurde getroffen, zwei Wohnhäuser zerstört, fünf Scheunen brannten ab. Zwei Steppacher starben.

Am folgenden Sonntag sollte die Konfirmation stattfinden. Pfarrer Hopf aus Mühlhausen gelang es, vom US-Kommandeur die Erlaubnis für den Gottesdienst zu erhalten. Volland, dessen Sohn auch Konfirmand war, berichtete, dass wegen der Hektik der letzten Tage der Konfirmationsanzug nicht mehr aufzufinden war. Doch konnte laut seines Berichtes das Problem gelöst werden.