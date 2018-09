Die Weisheit in uns selbst suchen

Vor ziemlich genau einem Jahr befand sich ganz Deutschland im Wahlkampf-Fieber: Bei der Bundestagswahl sollte sich entscheiden, ob die Amtsinhaberin Angela Merkel weiterhin das Land regieren kann oder aber der Herausforderer Martin Schulz das Rennen macht. Heute kennen wir alle das Ergebnis, und widmen uns in diesen Tagen der spannenden Frage, wie das denn in Bayern mit unserem Landesvater weitergehen wird, wenn die Wahlen Mitte Oktober gelaufen sein werden.

Wir sind in der glücklichen Lage, uns unsere "Herrscher" selbst auswählen zu können, denn in unserer Demokratie geht alle Macht vom Volke aus. Nicht überall auf der Welt ist dies so. Und vor über 2000 Jahren, in den Zeiten, als die Texte der Bibel entstanden sind, konnte von der Macht des Volkes nur geträumt werden. Vielleicht auch deshalb berichtet gerade das Alte Testament an vielen Stellen über die Könige, und wie heute scheint es wohl auch damals beliebte und geachtete Herrscher und das genaue Gegenteil davon gegeben zu haben. Einen regelrecht modern anmutenden Text hält das auch sonst sehr lesenswerte Buch Jesus Sirach parat. Unter der Überschrift "Der weise Herrscher" (10,1-3) ist dort zu lesen: "Ein weiser Herrscher festigt sein Volk, die Regierung eines Verständigen ist wohl geordnet. Wie der Herrscher des Volkes, so seine Beamten, wie das Haupt der Stadt, so ihre Bewohner. Ein König ohne Zucht richtet die Stadt zugrunde, volkreich wird die Stadt durch kluge Fürsten."

Warum nur fällt vielen von uns so schnell ein konkreter Gegenentwurf zu dem ein, was dort beschrieben ist? Sie dachten vielleicht auch gerade an Donald Trump? Er befindet sich in unguter Gesellschaft mit Staatenlenkern, amtierenden oder ehemaligen, die so gar nicht in dieses Idealbild des weisen Herrschers passen wollen. Seltsam nur: Viele von Ihnen sind mittels demokratischer Wahl an die Macht gekommen. Wünschen sich die Völker der Welt etwa keine weisen Herrscher? Das wäre ja geradezu absurd. Es muss andere Gründe haben, dass sich viele so schwertun, werden sie gefragt, welcher Herrscher denn in letzter Zeit durch seine besondere Weisheit positiv aufgefallen wäre. Weisheit, geordnete Verhältnisse, Anstand, besonnenes Handeln hatten es schon immer schwer in der Welt, ganz oben in den Regierungen, und ganz unten, auf der Straße. Wenn es aber stimmt, dass das Volk ein Spiegelbild seiner Regierung ist, dann gilt das natürlich auch umgekehrt. Und dann sollten wir wohl zuerst die Weisheit in uns selbst suchen, anstatt über unsere Herrscher zu lamentieren. Auch das beschreibt die Bibel, und so sei abschließend noch einmal Jesus Sirach (32,17-19) zitiert: "Der Ruchlose lehnt Zurechtweisung ab, er verdreht das Gesetz, wie er es braucht. Der Weise verbirgt die Einsicht nicht, der Überhebliche und der Zuchtlose lehnen Belehrung ab. Tu nichts ohne Rat und Überlegung, dann hast du dir nach der Tat nichts vorzuwerfen." Dass vor allem Letzteres uns möglichst oft gelingen kann, das wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, von ganzem Herzen.

Christoph Raabs ist Mitglied des Kirchenvorstandes der Alt-Katholischen Gemeinde St. Nikolaus Coburg.