Die Weimarer Republik, die Goldenen Zwanziger und der passende Charleston

Kaum hatte Stephan Mertl zu einem zeitgenössischen Schlager wie "Wochenend und Sonnenschein" oder "Veronika, der Lenz ist da" angesetzt, stimmten auch die rund 80 gut gelaunten Besucher im komplett besetzten Foyer der Stadtbücherei mit ein und unterstützten den Sänger. Die gute Laune hatte ihren Grund, erlebten die Zuhörer doch einen lehrreichen und gleichzeitig äußerst unterhaltsamen Abend.

"Republike wider Willen - Musste die Weimarer Republik scheitern?" war der Titel der Veranstaltung, zu der am Montag die Stadtbücherei zusammen mit dem Coburger Literaturkreis eingeladen hatte. "Texte und Musik" waren angekündigt: Neben Stephan Mertl, Schauspieler am Landestheater Coburg mit beeindruckender Sangesleistung trotz Erkältung, glänzte Dagmar Weiß mit virtuosem Akkordeonspiel. Als Moderatoren fungierten Brigitte Maisch, Leiterin der Stadtbücherei, und ihr Mann Edmund Frey, die beide auch die Text- und Musikauswahl verantworteten.

Edmund Frey ließ in seiner Moderation einerseits die Aufbruchsstimmung deutlich werden, die nach dem Zusammenbruch der Monarchie große Teile der Bevölkerung prägte. Aber auch die kritischen Stimmen wurden zitiert - Oswald Spengler etwa, der angesichts der Novemberrevolution 1918 "vor Ekel beinahe erstickt" wäre. Auch von links wurde die demokratische Entwicklung skeptisch beäugt: "Mehrheit ist Unsinn", meinte Oskar Kanehl, Lyriker und KPD-Mitglied, und sprach von "Lügendemokratie". So wurde schnell deutlich, dass die Weimarer Republik von Anfang an nur in Teilen der Gesellschaft Akzeptanz fand.

Doch es gab auch Zeichen der Hoffnung: Der bürgerlich-konservative Thomas Mann zum Beispiel entwickelte sich von einem Skeptiker zu einem entschiedenen Verteidiger der Republik.

Die junge Republik wurde vielen Belastungsproben ausgesetzt: Da war eine Justiz, die rechte Gewalttaten äußerst milde behandelte, und durch die Inflation 1923 erodierte der innere Zusammenhalt des Bürgertums.

Doch das war noch nicht das Ende: "Die Republik überlebte weitere zehn Jahre - es begann eine Phase relativer Stabilität und Prosperität, die Goldenen Zwanziger", wie Edmund Frey festhielt. Und Dagmar Weiß ließ dazu Charleston erklingen.

Am Beginn der letzten Phase der Weimarer Republik stand die "Erdrutschwahl" vom September 1930, bei der die NSDAP ihren Stimmenanteil von 2,6 Prozent auf 18,3 Prozent steigern konnte. Ein "Gemisch aus nationalistischen, völkisch-antisemitischen, anti-marxistischen und anti-liberalen Ressentiments", so Brigitte Maisch, machte diesen Erfolg möglich. Doch letztlich fehlte es der Weimarer Republik an Unterstützern. Stephan Mertl ließ Kurt Tucholsky zu Wort kommen, der "eine Republike wider Willen" zu erkennen glaubte.

Aber "musste Weimar scheitern"? Brigitte Maisch und Edmund Frey verneinen dies. Wäre nicht Hindenburg Reichspräsident gewesen, wäre die Machtübertragung an Hitler im Januar 1933 womöglich vermeidbar gewesen. Und, so Edmund Frey: "Was in Weimar fehlte, war eine Kultur des Kompromisses. Es gab zu wenige Demokraten, die sich mit Andersdenkenden am Aufbau einer Zivilgesellschaft beteiligen wollten." Diese Analyse wiederum fand Alois Schnitzer, Vorsitzender des Mitveranstalters Coburger Literaturkreis, in seinen Dankesworten "beklemmend aktuell":

Dagmar Weiß ließ noch einmal Charleston-Melodien erklingen, Stephan Mertl sang noch einmal "Veronika, der Lenz ist da" - damit endete eine Veranstaltung, die verdientermaßen von "Demokratie leben!", einer Initiative der Bundesregierung, unterstützt wurde. Die Besucher honorierten diese unterhaltsame Geschichtsanalyse mit viel Beifall. red