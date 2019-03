Die Wehr steht zu den Savchenkos

Die 16-jährige Veronika Savchenko spricht gut deutsch. Deshalb muss sie ab und an übersetzen, wenn ihrem Vater die Worte fehlen, um zu erzählen, was der Familie aus dem zentralukrainischen Krementschuk in den zurückliegenden Jahren widerfahren ist. Doch als Anatolii Savchenko schildert, wie ihn 2014 Männer, die er als Söldner bezeichnet, in seiner Wohnung brutal zusammengeschlagen haben, versagt Veronika die Stimme. Sie fängt an zu zittern und zu weinen.

Seit sie und ihr heute zehnjähriger Bruder Olexandr die Misshandlung des Vaters miterleben mussten, leidet Veronika an einem posttraumatischen Belastungssyndrom. So stark, dass sie in den Kitzberg-Kliniken in Bad Mergentheim behandelt werden muss.

Doch all das spielt offenbar keine Rolle. Auch nicht, dass sich die Savchenkos, die seit Sommer 2014 in Bad Rodach leben, bestens integriert haben. Ihnen droht jetzt die Abschiebung und das bringt die Kameraden der Feuerwehr - Veronika und Anatolii sind Mitglieder und Olexandr will es werden, sobald er alt genug ist - auf die Palme. Sie wollen, dass die Familie bleibt. Deshalb hat jetzt der Integrationsbeauftragte von Bad Rodach und ebenfalls Feuerwehrmann, Rainer Möbus, einen Brief an das Landeskirchenamt geschrieben und darum gebeten, den Fall Savchenko bei der Härtefallkommission vorzutragen. Denn als Härtefall sieht er die drohende Abschiebung.

Alles hat damit begonnen, dass Anatolii Savchenko sich zusammen mit seiner Frau in einer Menschenrechtsorganisation engagierte. "Ich verstehe nicht viel von Politik. Uns ging es nur darum, dass die Menschen, also Russen und Ukrainer, nicht aufeinander schießen, sich nicht umbringen", erzählt er. Seine Ansichten hat er auch im Internet, unter anderem auf Facebook, geäußert.

Eingesperrt und gefoltert

Das wurde ihm zum Verhängnis. Nach dem Überfall durch die Bewaffneten, die keine Uniform trugen, wie er erläutert, wurde Anatolii Savchenko für drei Tage ohne Anklage eingesperrt und gefoltert. "Sie haben mir die Knochen gebrochen und mich unter Strom gesetzt."

Nachdem er wieder auf freiem Fuß war, gab es für den Familienvater nur noch den einen Gedanken: Er musste mit seiner Frau Olga und den Kindern fliehen. Denn seine Freilassung sei nur vorübergehend gewesen, bis ein Gerichtsbeschluss vorliegt.

In einer Art Container auf der Ladefläche eines Lkws flohen die Savchenkos nach Deutschland. Drei Tage waren sie unterwegs. "Wir hatten Schlaftabletten genommen, damit wir nichts mitbekommen und die Zeit einfach verschlafen." Sie kamen bis Brandenburg. Von dort aus nahmen sie Kontakt zu einer Tante von Olga Savchenko auf, die in Berlin lebt. Die holte sie zunächst zu sich, besorgte gleich einen Anwalt und half bei den Formalitäten in der zentralen Ausländerbehörde.

Anatolii Savchenko wollte nach Bayern, und so kam die Familie erst nach Zirndorf und dann nach Bad Rodach. Das war 2014, im gleichen Jahr, als der Bürgermeister von Krementschuk ermordet wurde. Die Savchenkos hingegen hatten es geschafft, einem solchen Schicksal zu entkommen.

Bis 2017 lief alles gut

Anatolii und Olga fanden Arbeit bei der Firma Habermaß, die Kinder gingen in die Schule und lernten schnell die deutsche Sprache. Darüber hinaus wollte Vater Savchenko sich in der Feuerwehr engagieren. Das hatte er auch schon in Krementschuk getan. "Er rief mich an und sagte, er wolle gern Mitglied bei uns werden", erzählt Michael Geuther, der damals Feuerwehr-Kommandant war. Inzwischen tun es Veronika und Olexandr ihrem Vater gleich.Darüber hinaus erwarb Anatolii Savchenko eine Trainerlizenz für Boxen und trainiert die Kinder bei den Coburg Locals. "Ich wollte etwas zurückgeben dafür, dass ich hier so gut aufgenommen wurde", erläutert er.

Alles lief gut, bis 2017 das "Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht" in Kraft trat. Das besagt, dass "Geduldete, die die Behörden über ihre Identität täuschen und nicht an der Beschaffung von Reisedokumenten mitwirken, ohne Ankündigung abgeschoben werden dürfen".

Trifft das auf die Savchenkos zu? Tatsächlich seien ihnen Papiere auf ihrer Flucht verlorengegangen, erzählt Anatolii Savchenko. Er habe sich um Ersatz bemüht - bisher ohne Erfolg.

Bei der Ausländerbehörde in Bayreuth glaubt man ihm seine Geschichte nicht. Vor zwei Wochen waren sie dort. "Wir wurden nur angeschrien, und man sagte uns, wir hätten unsere Chance gehabt und vertan. Unsere Papiere reichten nicht aus und wir würden auf jeden Fall abgeschoben", sagt Veronika Savchenko.

Ihr Vater ist verzweifelt: "Ich will doch nur meine Familie beschützen." Doch die lebt seither ständig mit der Angst, die Polizei könnte jederzeit vor der Tür stehen und sie mitnehmen. In der Ukraine werde er sicher vor Gericht gestellt, befürchtet Anatolii Savchenko. Und was soll dann aus seiner Frau und seinen traumatisierten Kindern werden?

Michael Geuther ist fassungslos. "Warum versucht man nicht, solche Menschen hier zu halten? Wir bei der Feuerwehr haben große Probleme mit dem Nachwuchs. Sie aber kommen von sich aus und wollen sich engagieren." Und Rainer Möbus ergänzt: "Wir versuchen, unseren Beitrag zu leisten, dass sie hierbleiben können."