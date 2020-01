Die Wege zum Quali

Schüler der Kulmbacher Gymnasien, der Realschulen Kulmbach, Helmbrechts und Gefrees sowie der Waldorfschule Wernstein können an der Leistungsfeststellung zum qualifizierenden Mittelschulabschluss teilnehmen. Anmeldung ist am Dienstag, 18. Februar, um 14 Uhr für folgende Schulen: Max-Hundt-Mittelschule Kulmbach; Mittelschule Mainleus; Mittelschule Neudrossenfeld; Hans-Edelmann-Mittelschule Kulmbach; Mittelschule Stadtsteinach-Untersteinach; Mittelschule Marktleugast; Mittelschule Neuenmarkt-Wirsberg. Die externen Bewerber werden gebeten, sich pünktlich um 14 Uhr in den Schulen einzufinden. An der Max-Hundt-Mittelschule melden sich auch die Teilnehmer aus den Sprengeln der Grundschule Melkendorf, der Pestalozzi-Grundschule Kulmbach und der Grundschule Thurnau. An der Hans-Edelmann-Mittelschule melden sich auch die Teilnehmer aus den Sprengeln der Grundschule Burghaig, der Meußdoerffer-Grundschule und der Oberen Grundschule. red