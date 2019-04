Die Wanderfreunde Uetzing ehrten ihren "Nikolaus" und seinen "Knecht"

Einen Rückblick auf das vergangene Jahr gab es bei der Hauptversammlung der Wanderfreunde Uetzing im Vereinslokal "Zum Kutscher".

Kassierer Heinrich Gehr gab einen Einblick in die Vereinskasse. Er erwähnte, dass die Wanderfreunde 1500 Euro an das Kinderhaus Sankt Johannes der Täufer gespendet hätten.

Sandra Dinkel von der Gymnastikgruppe berichtete von 23 Gymnastikstunden unter der Leitung von Marlene Ebitsch und Renate Lohneis. Es wurden Jazzgymnastik, Kraft- und Ausdauertraining, Pilates und Entspannungsübungen abgehalten. Am "Döberten-Express" beteiligte sich die Gymnastikgruppe mit dem Thema "Drogen in Serkendorf". Auch die Nikolausfeier in der Pfarrkirche wurde organisiert. Außerdem fand eine Weihnachtsfahrt nach Fulda statt.

Zeltmeister Tobias Krappmann berichtete, dass turnusmäßig das Zelt wieder vom Tüv abgenommen werden musste. Dank richtete er dabei an Robert Tremel und allen weiteren Helfer.

Im Bericht des Vorsitzenden Ulli Gehringer standen diverse Geburtstage sowie Ausschusssitzungen.

Dank galt der Feuerwehr Uetzing sowie allen Helfern mit Stadtpfarrer Georg Birkel, die beim Abbau und Wiederaufbau des Festzeltes nach dem "stürmischen" Erntedankfest mitgeholfen hatten.

Aktuell gehörten den Wanderfreunden Uetzing 171 Mitglieder an, sagte Gehringer.

Eine besondere Ehrung

Eine ganz besondere Ehrung hatte der Vorsitzende für Ludwig Ultsch und Georg Bauernschmitt parat, die seit 35 Jahren in der Weihnachtszeit als der Nikolaus und sein Knecht für die Wanderfeunde im Einsatz sind.

Für das Jahr 2019 stehen am 21. Juni das Johannisfeuer, am 6. Juli das Grillfest im Steinbruch sowie die Weihnachtsfeier am 20. Dezember im Vereinslokal an.

Stadtrat Manuel Schrüfer lobte die Wanderfreunde für die Teilnahme am Ortsgeschehen.

Für die Reinigung des "alten" Feuerwehrhauses würden Putzkräfte gesucht. Aktuell fänden dort fünfmal die Woche Veranstaltungen statt.

Schrüfer appellierte an die Uetzinger Ortsvereine, den Seniorennachmittag in Uetzing wieder aufleben zu lassen. Dieser habe früher unter der Führung des Obst- und Gartenbauvereins in der Gastwirtschaft "Zum Kutscher" stattgefunden. Zum Schluss bat der Stadtrat weiterhin um Unterstützung auf der Baustelle Feuerwehrhaus sowie bei der noch anstehenden "Kulturscheune". gkle