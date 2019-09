Die Wahrnehmung des Augenblicks

"Hin und wieder sollte man sich etwas Gutes tun", sagt Kathrin Romeis-Merten von der Bad Brückenauer Tourist-Information im Alten Rathaus. Bei dieser Gelegenheit verweist sie auf mehrere attraktive Kurse, die in den kommenden Wochen angeboten werden.

"Salute! - Was die Seele stark macht", lautet das Motto zweier Veranstaltungen, die vom 12. bis zum 15. September und dann noch einmal vom 3. bis zum 6. Oktober stattfinden.

Wohlbefinden

In diesen Kursen unter der Leitung von Klaus Ziegler geht es um Möglichkeiten, die eigene Gesundheit zu erhalten und zu stärken. Die Teilnehmer sollen dazu befähigt werden, Wohlbefinden im täglichen Leben zu entwickeln und dieses selbst in schwierigen Situationen aufrechtzuerhalten.

Entspannung und Bewegung

Eine ideale Kombination von Entspannung und Bewegung sowie von Lernen und Genuss versprechen die "Achtsamkeitstage an der Sinn". Dabei will Anne Hartmann die Wahrnehmung der Gegenwart und des Augenblicks, die Einübung des Kontakts mit dem eigenen Körper und Geist sowie mit der Natur vermitteln. Auch Aspekte, wie gezielt mit Störungen durch Schmerzen und Lärm umgegangen werden kann, kommen zur Sprache. Die Termine: 24. bis 27. September und 26. bis 29. November. "Eine Prise Achtsamkeit" verspricht Anne Hartmann den Teilnehmern bei drei Veranstaltungen am 21. September, 19. Oktober und 23. November. "Lernen Sie für Ihren Alltag eine neue Haltung, um Höhen und Tiefen besser zu meistern", fordert die Diplom-Theologin und Kurseelsorgerin, die Interessenten auf. Die Übungen in diesen Schnupperkursen sieht die Referentin als Auftakt zur individuellen Erholung und Regeneration.

Anmeldung

Anmeldungen zu den Kursen, die alle in der Georgi-Kurhalle stattfinden, nimmt die Tourist-Information, Tel.: 09741/ 804 11, entgegen.