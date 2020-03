Die Wahl auf Probe

Allen Wahlberechtigten in der Verwaltungsgemeinschaft Baunach mit der Stadt Baunach und den Gemeinden Reckendorf, Lauter und Gerach wird im Vorfeld der Kommunalwahl am 15. März ein besonderer Service angeboten: Sie finden auf den Internetseiten www.vg-baunach.de den Probe-Stimmzettel für die Stadtratswahl und die Gemeinderatswahlen. So können die Bürger schon vor der Wahl das korrekte Ausfüllen des Stimmzettels testen und damit am 15. März bestens vorbereitet das Wahllokal betreten, teilt die Verwaltungsgemeinschaft mit.

Die Stimmabgabe bei der Kommunalwahl ist für Wähler, insbesondere für Erstwähler, nicht ganz einfach. Was ist eigentlich Panaschieren und Kumulieren, wie viele Stimmen habe ich und was bewirkt ein Listenkreuz? Wird dabei ein Fehler gemacht, dann leuchtet in dem Web-Service ein rot untermalter Schriftzug mit den Worten auf: "Der Stimmzettel ist ungültig". red