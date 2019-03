Die Wälder des Nordens

Barbara Lidfors präsentiert vom 6. bis zum 28. März im Kunstverein Erlangen in der Hauptstraße 72 unter dem Titel "Places you can't get to with woods alone" eine Reihe von atmosphärischen Landschaften - mit und ohne Menschen - inspiriert von den Wäldern Norwegen und von der nordischen Kunsttradition des frühen 20. Jahrhunderts, die die beobachtete Realität mit einer subjektiven, poetischen Spannung interpretiert. Das teilt der Kunstverein mit. Die Vernissage findet am Mittwoch, 6. März, um 19 Uhr statt. red