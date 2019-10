Für alle angehenden Eltern bietet die Volkshochschule Ebelsbach am Dienstag, 5. November, einen Informationsabend zum Thema "Die Vorteile des Stillens" an. Referentin Maria Groh berichtet, warum die positiven Auswirkungen des Stillens nicht nur das Kind, sondern auch die Mutter, die Familie und sogar die Gesellschaft betreffen. Die Veranstaltung, zu der Babys mitgebracht werden können, beginnt um 19.30 Uhr in den Räumen der Rummelsberger Diakonie, Parkstraße 3, in Ebelsbach. Anmeldungen sind erbeten bei Monika Dittmann (Ruf 09522/301188). red