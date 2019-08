Die Vorfreude auf das Zeiler Weinfest ist groß

Heute herrscht reges Treiben in der Zeiler Altstadt, es wird geschraubt und gehämmert, es werden Kabel verlegt, Wasserleitungen erstellt und allerlei Kisten geschleppt. Die Hauptbühne hat am Mittwochabend schon die Feuerwehr aufgestellt. Die Luft atmet Vorfreude auf das Zeiler Weinfest. Denn die großen Massen stellen sich hier nicht mehr ein, so viel darf an dieser Stelle auch einmal verraten werden. Der Genießer hat Platz für einen Plausch, kann sein Schöppla schlürfen und die schönen Weiber (respektive die knackigen jungen Männer) bewundern. Unseren Zeiler Karikaturisten Klaus Strobel hat die Wetterfrage beschäftigt: Wie kleidet man sich am besten für die tollen Tage auf dem Zeiler Weinfest? Man beachte die Details!