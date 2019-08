Die Vorfahrt nicht beachtet

An der Einmündung Weißanger/ St 2200 kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15.25 Uhr zu einem Vorfahrtsunfall. Die Fahrerin eines dunklen BWM wollte vom Weißanger aus in die Staatsstraße einbiegen. Dabei übersah die 52-jährige Fahrerin einen aus Richtung Süden kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel Mokka. Die Unfallverursacherin fuhr der 45-jährigen Geschädigten in die rechte Fahrzeugseite und verursachte hierbei einen Schaden von etwa 4000 Euro. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.