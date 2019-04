Die Vorboten für das Osterfest

Überall im Landkreis werden die Osterbrunnen- und Bäume ein Blickfang. In Burghausen haben die Kinder das Schmücken am Dorfplatz mit den Verantwortlichen des Gartenbauvereins übernommen. Die Buben und Mädchen nahmen ihre Aufgabe sichtbar ernst. Am Ende wartete auf die Helfer eine süße Überraschung, natürlich in Eiform. eik/Foto: Heike Beudert