Die Volksbank feiert in Hallerndorf

Am Sonntag, 9. September, feiert die Volksbank-Filiale in Hallerndorf, Forchheimer Straße 20, das Jubiläum "125 Jahre Raiffeisen-Volksbank". Der Ort ist nicht, wie irrtümlich gestern veröffentlicht, Heroldsbach, sondern das Jubiläum findet in Hallerndorf statt. red