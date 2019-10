Über 33 Vogelarten bevölkern das Gesamtwerk Theodor Fontanes. Dies fiel dem Germanisten Reinhard Heinritz bei der Lektüre von Fontanes Werk immer wieder auf und inspirierte ihn zu seiner neuesten Buchveröffentlichung: "Fontanes Vogelpark: Literarische Ornithologie im 19. Jahrhundert". Am Freitag, 11. Oktober, stellt der in Thierach lebende Autor das Buch ab 19 Uhr in der Stadtbücherei vor. Der Eintritt zur Lesung ist frei. red