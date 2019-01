Die vier Coburger Gymnasien stellen sich vor

Die Anmeldungen für das Schuljahr 2019/20 in den Gymnasien in Coburg erfolgen am Montag, 6. Mai, von 8 bis 12 Uhr, in Einzelfällen täglich bis Freitag, 10. Mai, 12 Uhr.

Bei der Anmeldung müssen die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch sowie das Übertrittszeugnis der Grundschule - jeweils im Original - zur Einsichtnahme vorgelegt werden. Alle vier Coburger Gymnasien nehmen Jungen und Mädchen nach der 4. oder 5. Klasse der Grund- und Mittelschule auf.

Eigene Veranstaltungen

Jede Schule stellt sich in einer eigenen Veranstaltung den Eltern und Schülern vor. Dabei werden dann Fragen des Übertritts von der Volksschule an das Gymnasium, des Probe-Unterrichts und der Besonderheiten der einzelnen Gymnasien erörtert. Die jeweilige Schule kann bei dieser Gelegenheit besichtigt werden.

Gymnasium Casimirianum, sprachliches Gymnasium, humanistisches Gymnasium, naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium, wahlweise mit Latein oder Englisch als erster Fremdsprache: Vorstellung der Schule: Freitag, 15. Februar, von 16 bis 18 Uhr in der Pausenhalle. Ab 15.15 Uhr ist die öffentliche Probe der CaSinfoniker in der Aula und "Schnuppern" in einzelnen Fächern möglich. Informationen zum Ablauf gibt es auf der Homepage www.casimirianum.de, Parkmöglichkeiten wegen der Anliegerregelung nur in der weiteren Umgebung der Schule; es wird zu den Parkhäusern oder dem Parkplatz Ketschenanger geraten.

Gymnasium Ernestinum, naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium und wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium, alle mit Englisch als erster Fremdsprache: Vorstellung der Schule: Samstag, 23. Februar, von 9.30 bis 13.30 Uhr, Informationen zum Ablauf findet man auf der Homepage www.ernestinum-coburg.de. Es wird geraten, die Parkhäuser bzw. den Parkplatz am Ketschenanger zu benutzen.

Gymnasium Alexandrinum, naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium, sprachliches Gymnasium und sozialwissenschaftliches Gymnasium, alle mit Englisch als erster Fremdsprache: Vorstellung der Schule: Samstag, 16. März, von 10 bis 14 Uhr in der Aula. Informationen zum Ablauf gibt es auf der Homepage www.alexandrinum-coburg.de, Parkmöglichkeiten in der Umgebung der Schule bzw. auf dem Parkplatz am Ketschenanger.

Gymnasium Albertinum, musisches Gymnasium und sprachliches Gymnasium, beide mit Englisch als erster Fremdsprache: Vorstellung der Schule: Freitag, 22. März, von 15.45 bis 18 Uhr in der Pausenhalle. Informationen zum Ablauf gibt es auf der Homepage www.gym-albertinum.de, Parkmöglichkeiten in der Umgebung der Schule.

Der Probe-Unterricht 2019 findet am Gymnasium Casimirianum vom 14.bis16. Mai statt, unabhängig davon, an welchem Gymnasium das Kind angemeldet wurde. red