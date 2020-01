Die Vielfalt in Freizeit und Kultur

"In Coburg wird es einem niemals langweilig - man kann jeden Tag was unternehmen!", betont Sebastian Straubel, Landrat im Kreis Coburg. Diese Vielfalt in Freizeit und Kultur soll im März beim "Markt der Möglichkeiten" präsentiert werden. Das Motto sei auch hier "Stadt und Land - Hand in Hand", sagt Thomas Nowak, Dritter Bürgermeister der Stadt Coburg. Es sollen insbesondere auch Organisationen aus der Region motiviert werden, bei der Messe mitzumachen, erklärt er. Vielfalt ende schließlich nicht an den Stadtgrenzen.

Ausstellen können sowohl Gruppen, die Freizeitaktivitäten wie Sport und Musik anbieten, als auch ehrenamtliche Institutionen. "Vor allem bei Hilfsorganisationen gibt es ein großes Nachwuchsproblem", berichtet Nicole Klebeg von der BRK-Bereitschaftsjugend Coburg. Bei der Messe könnten sie auch Eltern erreichen, deren Kinder gern ehrenamtlich tätig werden wollen. "Die Eltern wollen schließlich sichergehen, dass ihre Kinder dabei stets in sicheren Händen sind", fährt sie fort.

Möglichkeit zum Netzwerken

"Zum Mitmachen sind also alle möglichen Organisationen eingeladen, gerne auch kleinere Initiativen, die neue Mitglieder suchen", betont Christine Völker vom Stadtjugendring. So soll nicht nur ein großes Angebot für Besucher, sondern auch die Möglichkeit zum Netzwerken unter den Ausstellern garantiert werden.

"Die Besucher-Zielgruppe sind natürlich alle Coburger", sagt Alexander Müller, Vorsitzender des Stadtjugendrings, "aber vor allem auch Neubürger, Studenten, junge Familien und Menschen, die sich hier integrieren wollen." Im Vordergrund stehen daher die Fragen: Was kann man hier machen, wann und wo?

Um ein möglichst niedrigschwelliges Angebot zu schaffen, sind sowohl die Teilnahme als auch der Besuch der Messe kostenlos. Interessierte Aussteller können sich bis zum 3. Februar beim Stadtjugendring anmelden.