Die vielen Seiten der Vanessa Mai werden in Tambach erlebbar sein

Vanessa Mai gastiert am Sonntag, 28. Juli, ab 19 Uhr beim Tambacher Open Air im Schlosshof. Dabei werden Songs aus ihrem Album mit dem eingängigen Titel "Schlager" zu hören sein. Dieses Album mit einem Cover, das ein grelles Tattoo auf der Unterlippe von Vanessa Mai zeigt, dokumentiert in Wort und Bild den Grenzgang der Künstlerin, die sich seit ihrem Karrierestart als Solosängerin dagegen gewehrt hat, in einer vorgegebenen musikalischen Schublade zu stecken und damit vermeintlich nur einen engen kreativen Raum zur Verfügung zu haben. Schranken und Zäune, das ist nichts für die im Sternzeichen des Stiers geborene Vanessa Mai. Also präsentiert die Künstlerin mit ihrer neuen Doppel-CD ein Album, das mit Sicherheit für Diskussionsstoff sorgt. Tiefe Gefühle und rotzfreche Ablehnung, der One-Night-Stand, der die Longlife-Liebe wird ("Ich wollt' dich nur für eine Nacht"), Up Tempos, tanzbare ("Wiedersehen") und Electric Beats ("Verdammter Engel"). Ein prallvolles, glitzerndes Schaufenster zeitgemäßen Sounds mit zwölf Tracks - gekrönt von der unverwechselbaren Stimme von Vanessa Mai, heißt es in einer Pressemitteilung. Rap und Schlager und Pop und Electro Beats, geht das? Ja. Diesen Beweis tritt Mai mit dem Doppelalbum "Schlager" an. Sicherlich das wichtigste Album ihrer Karriere. "Wenn ich Musik mache", sagt Vanessa Mai, "ist es das Wichtigste für mich, dabei Spaß zu haben und authentisch zu bleiben. Ich schiele nicht nach den Hitlisten und ich schiele nicht nach anderen Künstlern. Wer mich am meisten inspiriert, sind meine Fans."

Wenn Vanessa Mai ihre Premiere auf dem berühmten Tambacher Sommer in Coburg feiert, ist ein Wechselbad der Gefühle vorprogrammiert. Veranstalter des Tambacher Sommers ist die Konzertagentur Friedrich, Rödental. Tickets gibt es in der Tageblatt-Geschäftsstelle in Coburg, Hindenburgstraße 3a, und über die kostenlose Hotline 0800/9009100. red