Die vielen Facetten Spaniens

Ausnahmsweise an einem Freitag (22. November) findet im "Struwwelpeter" in der Rodacher Straße 10 in Kronach ein weiterer Diavortrag der Reihe "Mit dem Struwwel um die Welt" statt. Steffen Ramer entführt unter dem Motto "Spanien - Mosaik zwischen den Meeren" seine Besucher auf eine Reise quer durch die iberische Halbinsel und zeigt alle Facetten des aufregenden Landes.

Seit vielen Jahren gehört Spanien zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen - weite Teile des Landes bleiben dabei jedoch meist unbesucht. Neugierig auf Land und Leute, machte sich Steffen Ramer mit der Kamera auf, die Vielfalt jenseits der Pyrenäen zu entdecken - von den grünen Felsküsten Nordspaniens durch wüstenhafte Landstriche und über zahlreiche Gebirge bis zu den Stränden des Mittelmeers.

Aquädukte, Moscheen, Kathedralen und Trutzburgen entlang der Route sind steinerne Zeugen einer wechselvollen Vergangenheit. Bei seinen Streifzügen mischte sich der Referent unter Wallfahrer, besuchte ausgelassene Fiestas, erhielt Einblick in die Gitarrenherstellung, schaute bei der Orangenernte über die Schulter, erreichte mit seinem Campingbus das "Ende der Welt" am Cabo Fisterra, schlenderte über die Boulevards von Madrid und wanderte in Begleitung eines eigensinnigen Esels durch die Berge Kataloniens. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt (nur Abendkasse) kostet 5 Euro. red