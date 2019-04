Die Verkehrslenker und ihr "Bankgeheimnis"

Zum Thema "Mitfahrbank": Nein, es geht nicht, wie vielleicht vermutet, um Indiskretionen oder Geheimnisverrat bei den in unserem Landkreis Kronach noch ansässigen Geldinstituten, sondern vielmehr um eine Studie bzw. Weiterentwicklung der allgemein bekannten Ruhe- oder Gartenbank zur "Mitfahrbank".

Vollmundig angepriesen und für einen Spottpreis von gerade einmal 1000 Euro pro Exemplar soll mit ihr in Zukunft das erreicht werden, was man bisher mit dem Mobilitätskonzepts in unserem Landkreises Kronach noch nicht geschafft hat.

Vor allem uns älteren Mitbürgern, wie ehrenhaft, will man damit wieder regelrecht auf die Sprünge helfen und ermöglichen, bei Bedarf zu jeder Jahres- oder Tageszeit, bei Wind und Wetter und ohne die Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsmitteln, quasi zum "Nulltarif" also, von A nach B zu kommen.

Eine wahrhaft verkehrs- und seniorenpolitische "Meisterleistung", wäre da, ja wäre da nicht die Frage noch offen, wie man denn von B dann wieder nach A kommen soll? Dieses Geheimnis, liebe Mitbürger, behalten die kommunalpolitischen Verkehrslenker dann doch lieber für sich.

Wie, Sie sind auch der Meinung, dass dieser Zufallsnahverkehr nicht funktionieren kann? Dann mögen sie vielleicht sogar recht haben, aber keine Sorge, für die Initiatoren jedenfalls ist der Erfolg des Projekts schon vorprogrammiert! Georg Zinner Rothenkirchen