Die vergessenen "Schönbornfranken"

Rudolf Distler vom Fränkische-Schweiz-Verein Eggolsheim wird am Mittwoch, 3. April, zur Geschichte und Volkskultur mainfränkischer Auswanderer vor 300 Jahren referieren. Hierzu lädt er um 19.30 Uhr nach Weigelshofen in die Brauerei-Gasthof Pfister ein. Für geleistete Waffenhilfe im Kampf des Habsburgerreiches gegen Türken und aufständische Ungarnfürsten erhielt Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn ein riesiges Territorium in Oberungarn. Der Kirchenfürst war bestrebt, unverzüglich fachkundige Kolonisten auf dem verwüsteten Land anzusiedeln. Nach verlockenden Angeboten und Vergünstigungen machten sich fränkische Auswanderer auf den Weg in ein unbekanntes Land auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Nach der begonnen Rückwanderung vor 30 Jahren sind noch viele Spuren der fränkischen Volksgruppe zu finden. Die Katholische Landvolkbewegung Erzdiözese Bamberg pflegt Kontakte. red