Das Colloquium Historicum Wirsbergense e. V. (CHW) lädt am Mittwoch, 15. Januar, um 19.30 Uhr zu einem Vortrag ins Amt für Ländliche Entwicklung, Nonnenbrücke 7a, ein. Andreas Flurschütz da Cruz, Mitarbeiter am Lehrstuhl für neuere Geschichte der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, referiert unter dem Titel "Fliegende Frauen, feuerspeiende Drachen und verzaubertes Vieh" über die Verfolgung vermeintlicher Hexen in Franken und ihre Ursachen. In den Hochstiften Bamberg und Würzburg, aber auch in evangelischen Fürstentümern wie Coburg wurden im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts zahlreiche Unschuldige, ganz überwiegend Frauen, als Hexen hingerichtet. Der Referent geht dem Phänomen und seinen Hintergründen nach. Der Eintritt ist frei. red