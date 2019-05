Die Urenkel und der Garten halten Erich Schönheiter auch mit 90 fit

Als Sohn eines Schlossers wurde vor 90 Jahren Erich Schönheiter in Eger im heutigen Tschechien geboren. Die ersten drei Jahre ging er in Schirnding in Oberfranken zur Schule, danach zog die Familie wieder nach Eger. Nach der Schule begann er eine Lehre als Elektrofeinmechaniker bei der Firma Flugzeugwerk Eger. Doch bereits zwei Monate nach Kriegsende wurde die Familie vertrieben. "Geflohen bin ich mit einem Laib Brot und einem paar Schuhe. Mein Zuhause war ja ausgebombt geworden", erzählt Erich Schönheiter.

Danach arbeitete er ein Jahr lang in einem kleinen Dorf in Oberbayern in der Landwirtschaft für freie Kost und Logis. "In dem Dorf waren alle erzkatholisch, und ich als Lutheraner wollte nicht auffallen und bin daraufhin am Sonntag ganz brav in die Messe gegangen." Wieder in Schirnding begann er bei der Firma Feiler in Hohenberg an der Eger als Handweber. In Schirnding lernte er auch seine Frau Waltraud kennen und 1950 heirateten sie. Wenig später kam 1951 Sohn Gerhard und 1957 Sohn Horst auf die Welt. Nach 62 Ehejahren ist Waltraud Schönheiter verstorben.

Schaeffler lockte mit Wohnungen

In den 1950er Jahren gab es eine sehr große Wohnungsnot. Als die Familie Schönheiter hörte, dass die Schaeffler Teppichwerke Arbeit und Werkswohnungen anbieten, zog sie nach Herzogenaurach. Nach der Schließung der Teppichwerke ging der Jubilar nach Nürnberg zur Firma Stöckel als Maschineneinsteller. Nach vier Jahren bei der Firma Staib in Erlangen landete Schönheiter schließlich bei Adidas in Herzogenaurach und blieb bis zur Rente.

Erich Schönheiter würde noch sehr gerne Fahrrad fahren, "aber der Doktor hat es mir verboten". Viel Zeit verbringt er in seinem Garten, aber er ist auch in der Stadt zu Fuß unterwegs. Nicht nur den Garten versorgt er, sondern auch sich selbst. Aber am liebsten ist er mit seinen Urenkeln, den Zwillingen Leni und Jakob (drei Jahre alt) unterwegs. "Er setzt die beiden in den Kinderwagen, um ihnen die Welt zu zeigen", erzählt die Enkeltochter Anna-Maria. "Der Uropa macht ganz viel Quatsch mit uns", berichten Leni und Jakob.

Unter den Gratulanten waren neben Freunden, Bekannten und Familie aus dem In- und Ausland auch Renate Schroff (SPD), Zweite Bürgermeisterin der Stadt Herzogenaurach, und Gabriela Klaußner (CSU), stellvertretende Landrätin. ruy