Die Volkshochschule bietet den Vortrag "Die Unterwasserwelt der Philippinen" an. Taucher Achim Küpferling nimmt die Teilnehmer am Montag, 2. Dezember , mit auf eine Fotoreise in die Unterwasserwelt Mindoros. Beginn ist um 19 Uhr im Gemeindehaus. Anmeldung unter Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red