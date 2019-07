Die Untermerzbacher Talente mischen in Lauf vorne mit

Beim Funakoshi-Cup der Karateka in Lauf an der Pegnitz waren wieder sieben Sportler aus Untermerzbach vertreten, die sich zusammen mit Trainer Andi Schmitt auf den Weg nach Mittelfranken machten. Die Untermerzbacher sicherten sich etliche Medaillen.

Als erste durfte Stella Ge mmer auf die Wettkampfmatte in den Kategorien Kinder A +28 Kilogramm. Sie legte einen gut vorbereiteten Kampf hin und sicherte sich mit einem 6:2 den ersten Platz. In der Allkategorie schaffte sie es nach zwei Niederlagen, sich in ihrem dritten Kampf mit einem 3:0 Platz 3 zu sichern. Jannik Dinkel ging ebenfalls in seiner Gewichtsklasse sowie Allkategorie an den Start. In beiden Disziplinen erreichte er jeweils Rang 3. Zudem erkämpfte er sich mit dem Jugendteam-Mixed Platz 2. Mia Schnabel gewann in ihrer Gewichtsklasse Schülerinnen A -42 Kilogramm den ersten Kampf mit 6:0. Im Anschluss verlor sie, holte sich aber in der Trostrunde Platz 5. Die Allkategorie lag ihr in Lauf wohl besser, denn hier gewann sie die Silbermedaille. Mira Schnabel ergatterte sich sowohl in der Gewichtsklasse Schüler B +30 Kilogramm als auch in der Allkategorie die Bronzemedaille.

Selina Schneider schaffte es in ihrer Gewichtsklasse, den ersten Kampf mit 5:0 Punkten und den zweiten mit 3:0 klar für sich zu entscheiden. Im Finale traf sie auf eine Trainingskollegin aus dem Bayernkader. Da dieser Kampf mit einem 0:0 ausging, stand der Kampfrichterentscheid an. Dieser fiel zugunsten ihrer Teamkollegin aus, bescherte Selina Schneider aber dennoch Rang 2 in der Gewichtsklasse Schüler A -42 Kilogramm. In der Allkategorie holte sie sich Bronze, und mit dem Jugendteam-Mixed durfte sie sich nochmals Silber auf dem Siegespodest abholen.

Als reines Mädchenteam schafften es Mia und Mira Schnabel sowie Selina Schneider nochmals, Bronze für Untermerzbach zu holen. Patrick Schneider gewann in den Einzelkategorien keinen Kampf, holte aber mit dem Team der Leistungsklasse von Funakoshi zusammen den dritten Platz. Nadine Firnstein ergatterte sowohl in ihrer Gewichtsklasse als auch in der Allkategorie Platz 3 beim Funakoshi-Cup. red