Die Uni lädt sich Gäste ein

Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg feiert in dieses Jahr ihr 275. Jubiläum. Deshalb soll das Schlossgartenfest am 30. Juni ein ganz besonderes werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Universität. Neu in diesem Jahr: Jeder kann Karten kaufen, nicht nur Menschen, die mit der Uni verbunden sind. Der Kartenverkauf ist bereits gestartet."Wir erwarten etwa 5000 Gäste", berichtet Organisatorin Ursula Ertl. Die kommen auch kulinarisch beim Schlossgartenfest auf ihre Kosten. Mit Peter Hübschmann aus Ebermannstadt und Marcus Müller aus Veilbronn sind dieses Jahr zwei Gastronomen aus der Fränkischen Schweiz neu mit dabei. Sie haben eine Arbeitsgemeinschaft gegründet und wollen die Gäste mit Essen aus der ganzen Welt versorgen - passend zum Fest-Motto "Die Welt zu Gast in Erlangen". Außerdem werden in diesem Jahr vier kleine Brauereien aus der Region ausschenken. Auch das von Studenten gebraute Jubiläumsbier "Helles Köpfchen" wird es zu probieren geben.Neben fünf verschiedenen Bands, die zum Tanz aufspielen, sind für 22 Uhr Highlights aus Operette und Musical geplant und um 23 Uhr findet das beliebte Feuerwerk am Hugenottenbrunnen statt. Einen detaillierten Überblick zum Programm gibt es online unter schlossgartenfest.fau.de , dort können auch Karten bestellt werden.