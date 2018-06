Die Umwelt im Auge behalten

Die Idee zur Ausstellung "Klima im Blick" hatte die Künstlerin Milada Weber aus Wimmelbach und so wurde der Grundstein unter Mitwirkung von Bettina Specht und Michaela Schwarzmann gelegt. Das 10-jährige Bestehen der Künstlergruppe des öffentlichen Ateliers nahm Milada Weber zum Anlass, diese Ausstellung durchzuführen. Und erfuhr unter einem Großteil der Kunstschaffenden eine breite Zustimmung.Mit der Energie-und Klima-Allianz Forchheim unter der Vorsitzenden Barbara Gabel-Cunningham wurden daraufhin die Künstler des Landkreises Forchheim kontaktiert und aufgefordert, mit ihren Blickrichtungen auf den Klimawandel hinzuweisen. 23 Künstler sind diesem Aufruf gefolgt und fertigten zu diesem brisanten Thema ca. 40 zwei- und dreidimensionale Werke unter der Überschrift "Klima im Blick".So unterstützten sie das Thema Klima in der Hoffnung, durch die bildliche Darstellung auch das Bewusstsein für unsere Existenz auf Erden zu prägen und zum umweltschonenden Leben anzuregen. Kunst ist wichtig, denn was wäre die Menschheit ohne Erinnerungen die Landschaften und Gebäude der Vergangenheit, die vor allem in der "Vor-Fotozeit" von den Künstlern in bildlichen und dreidimensionalen Werken für die nachfolgenden Generationen festgehalten wurden.Als Hauptsponsor der Ausstellung tritt die Volksbank Forchheim auf, die nicht nur die Räume zur Verfügung stellt, sondern auch den Publikumspreis (mit 1000 Euro dotiert) beisteuert. Über diesen Preis kann von den Besuchern während der Ausstellung direkt im Ausstellungsraum oder wahlweise auch online unter www.energie-klima-allianz-forchheim.de bis 13.Juli 2018 abgestimmt werden. Außerdem wurde noch ein Jurypreis in Höhe von 1000 Euro, aufgeteilt unter drei Preisträgern, ausgelobt. Die Jury, welche die Festsetzung der drei Preisträger vorzunehmen hat, besteht aus Vertretern von Politik, Wirtschaft, Vereinen und Kirchen sowie aus früheren Preisträgern der Energie- und Klima-Allianz Forchheim.Zusätzlich kann noch eine Aufwandsentschädigung für alle Teilnehmer der Ausstellung dank der zahlreichen Sponsoren ausgezahlt werden. Alle Künstler würden sich über ein reges Interesse an der Ausstellung, deren Objekte natürlich auch käuflich erworben werden können, freuen."Wir müssen wieder zu sprechen bereit sein über die Untrennbarkeit des Menschen von der Welt. Über die Verbindung unserer biologischen Existenz mit dem Universum. Über unsere geistige Verbundenheit mit allem, was lebt. Wir müssen wieder zu sprechen beginnen über die Schönheit des Daseins, die nur im Herzen gefunden werden kann". Diese Worte des Liedermachers und Poeten Konstantin Wecker bilden das Leitthema dieser Ausstellung.Alle ausstellenden Künstler möchten uns dies in ihren Gemälden und 3-D-Objekten näherbringen, in der Hoffnung, das Thema Klima und Nachhaltigkeit in ihren Gedanken und Herzen weiterzutragen.