Die übliche Ausrede: Führerschein vergessen

Die übliche Ausrede vom zu Hause vergessenen Führerschein haben Beamte der Autobahnpolizei Bayreuth in der Nacht zum Montag wieder einmal gehört. Bei der Kontrolle an der Rastanlage Fränkische Schweiz konnte ein 27-jähriger Karlsruher dieses Dokument nicht vorzeigen. Eine Recherche ergab, dass dem Mann die Fahrerlaubnis von der zuständigen Führerscheinabteilung wegen zahlreicher Verkehrsverstöße entzogen worden war und so auch kein Führerschein zu Hause liegen kann. Der Karlsruher wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt und musste das Steuer für die Weiterfahrt seinem Beifahrer überlassen.